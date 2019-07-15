Под Владимиром в ДТП с пятью машинами погиб водитель автобуса

Один человек погиб, трое пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе М-7 "Волга" под Владимиром.

Авария произошла в 23.35 воскресенья на 188 километре трассы в Судогорском районе.

- По предварительной информации, водитель автобуса Mercedes Sprinter с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с шедшим навстречу грузовиком DAF, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В аварии также пострадали и три легковых автомобиля.

Водитель автобуса скончался на месте происшествия. Его пассажир, водитель DAF и пассажир одной из легковушек доставлены в больницу. Полиция начала проверку обстоятельств аварии.