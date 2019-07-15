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15.07.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем. Прибывшей на место происшествия матери ребенка понадобилась медицинская помощь.

Фото: СК по Свердловской области
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Несчастный случай произошел в селе Солдатское около 13.30. В то время, когда четверо подростков играли в песчаном карьере, произошло обрушения грунта с его склона. 13-летнего мальчика засыпало песком, остальные дети разбежались. Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка,  сообщили в управлении СК по региону..

По данным РИА Новости, медицинская помощь понадобилась матери погибшего мальчика, когда она появилась на месте происшествия.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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