Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем. Прибывшей на место происшествия матери ребенка понадобилась медицинская помощь.

Несчастный случай произошел в селе Солдатское около 13.30. В то время, когда четверо подростков играли в песчаном карьере, произошло обрушения грунта с его склона. 13-летнего мальчика засыпало песком, остальные дети разбежались. Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка, сообщили в управлении СК по региону..

По данным РИА Новости, медицинская помощь понадобилась матери погибшего мальчика, когда она появилась на месте происшествия.