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15.07.2019 19:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана

Бизнесмен Олег Шишканов, который сменил фамилию на Медведев, а в криминальном мире известен по прозвищу Шишкан, арестован Басманным судом Москвы на срок 2 месяца. Его подозревают в "занятии высшего положения в преступной иерархии". Следствие полагает, что он был так называемым вором в законе.

"Басманный суд Москвы постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Медведева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 сентября", - приводит ТАСС слова судьи Артура Карпова.

МВД завело дело по статье о занятии высшего положения в криминальном мире

При этом Шишканов свою вину отрицал, а его адвокат уже анонсировал обжалование постановления суда.

Следствие предполагает, что Шишканов в 1992 году занял высшее положение в криминальном мире и затем контролировал деятельность преступных групп в Раменском районе Подмосковья, а также ряда коммерческих структур, в том числе казино. Кроме того, он может быть причастен к убийству в 2012 году депутата районного заксобрания Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в Уголовном кодексе в нынешнем году. Она предполагает наказание до 15 лет. Дело Шишканова стало уже третьим, которое возбуждено по этой статье.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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