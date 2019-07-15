Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана

Бизнесмен Олег Шишканов, который сменил фамилию на Медведев, а в криминальном мире известен по прозвищу Шишкан, арестован Басманным судом Москвы на срок 2 месяца. Его подозревают в "занятии высшего положения в преступной иерархии". Следствие полагает, что он был так называемым вором в законе.

"Басманный суд Москвы постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Медведева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 сентября", - приводит ТАСС слова судьи Артура Карпова.

При этом Шишканов свою вину отрицал, а его адвокат уже анонсировал обжалование постановления суда.

Следствие предполагает, что Шишканов в 1992 году занял высшее положение в криминальном мире и затем контролировал деятельность преступных групп в Раменском районе Подмосковья, а также ряда коммерческих структур, в том числе казино. Кроме того, он может быть причастен к убийству в 2012 году депутата районного заксобрания Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в Уголовном кодексе в нынешнем году. Она предполагает наказание до 15 лет. Дело Шишканова стало уже третьим, которое возбуждено по этой статье.