Трое детей погибли во время пожара в Подмосковье

Среди погибших во время крупного пожара в Подмосковье были трое детей. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Погибшим детям было 4, 10 и 13 лет. Остальные двое погибших - взрослые. На месте пожара работают криминалисты, прибыл и.о. руководителя управления Александр Иванов. Следователи допрашивают свидетелей, устанавливают все детали трагедии. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее "РГ" писала, что пожар, унесший пять жизней, произошел ранним утром в частном доме в подмосковном Жуковском.