Врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 детей Севастополя

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения столицы провели выездные консультации в Севастополе.

За три дня на базе больницы №5 они осмотрели более 200 детей с хроническими заболеваниями. Главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала:

- Вот уже десятый раз наши специалисты выезжают в Севастополь. Они проводят консультации, наблюдают за своими маленькими пациентами уже много лет и при необходимости направляют их к нам на лечение. Прием в Севастополе проводят врач-ревматолог, онколог, пульмонолог, невролог, кардиолог и детский генетик. 24 ребенка из проконсультированных получили направление на госпитализацию в нашу Морозовскую больницу.

Посещают лучшую детскую столичную клинику и севастопольские врачи. Здесь в рамках образовательной программы они проходят обучение по ряду направлений.

- Мы благодарны коллегам. За время нашего сотрудничества мы многому у них научились. Научились новым подходам к организации медицинской помощи детям, мы разбираем клинические ситуации, проводим совместные обходы в реанимационном отделении, в клинических отделениях. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - рассказала в свою очередь главный врач севастопольской городской больницы №5 Елена Аверина.