На Чукотке нашли тела четверых утонувших рыбаков

Спасатели нашли тела четверых рыбаков, утонувших при опрокидывании лодки на реке Малый Анюй на Чукотке, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Лодка "Крым" с пятью рыбаками на борту перевернулась 6 июля в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района. Одному из мужчин удалось выбраться на берег.

На место происшествия выдвинулись спасатели. К поиску пропавших подключились добровольцы и полиция. Они обследовали свыше 14 тысяч квадратных метров акватории и более 40 километров береговой линии. Лишь восемь дней спустя были найдены тела утонувших рыбаков. С родственниками погибших работает психолог.

По информации следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу, на борту лодки не было спасательных жилетов. Отсутствовало и разрешение на управление плавсредством. Следователи начали проверку.