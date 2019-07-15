На Сахалине продавец угрожал контролеру контейнером с клубникой

В Южно-Сахалинске нарушителя правил торговли, давшего отпор в грубой форме специалистам департамента общественной безопасности и контроля, наказали суточным арестом и штрафом, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во время рейда по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли сотрудницы департамента заметили нетрезвого мужчину, торговавшего клубникой в неположенном месте. На замечание нарушитель отреагировал агрессивно: обругал контролеров, замахнулся контейнерами с клубникой и швырнул коробку в одну из женщин.

Чтобы утихомирить дебошира, прибегли к помощи полиции. Нарушителя впоследствии доставили в суд, где ему было назначено административное наказание - арест на сутки и 500 рублей штрафа.

В случае повторения подобной ситуации наказание может быть более строгим.