СК начал проверку жесткой посадки вертолета на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту ЧП с вертолетом МИ-8 в Камчатском крае.

Напомним, сегодня в 10 утра по местному времени воздушное судно совершило жесткую посадку в Кроноцком биосферном заповеднике.

"Пассажиры и члены экипажа воздушного судна (семь человек) не пострадали. Вертолет лег на правый борт и получил множественные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, уточняют степень повреждения МИ-8, поднимают необходимые технические документы.

Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).