В Якутии число пострадавших в ДТП выросло до девяти

В Якутии после ДТП на федеральной трассе "Вилюй", при котором погибли три человека, за медицинской помощью обратились девять человек. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших.

"Пятеро пострадавших доставлены в отделение районной больницы, их состояние уточняется. По предварительной оценке медиков, у двоих пострадавших черепно-мозговая травма и переломы ребер, еще у двоих - переломы ребер, у пятого пострадавшего - ушиб грудной клетки", цитирует "Интерфакс" представителя регионального Минздрава.

Еще четверо добрались до медицинского учреждения самостоятельно. У них диагностированы незначительные ушибы.

Напомним, в понедельник на трассе "Вилюй" грузовик Mitsubishi Canter столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace, в котором находились 12 человек. После лобового столкновения обе машины загорелись. Три человека, находившиеся в салоне микроавтобуса, погибли на месте. Обстоятельства трагедии выясняет оперативно-следственная группа.