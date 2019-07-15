В Саратовской области рабочего раздавило балкой мини-погрузчика

В Саратовской области рабочий-электрик, пытавшийся починить сломавшийся мини-погрузчик, был раздавлен внезапно опустившейся балкой.

Как сообщает областное управление СК, трагический инцидент произошел в Пугачеве. Во время движения заглох двигатель мини-погрузчика, принадлежавшего местному предпринимателю. Водитель транспортного средства оказался заблокирован в салоне, так как ковш был в поднятом состоянии. По мобильному телефону он вызвал на помощь сотрудника предприятия, которое занимается ремонтом электромеханики.

57-летний электрик открыл капот погрузчика и попытался устранить возникшую проблему. В ходе ремонта он попросил водителя завести двигатель, в этот момент балка погрузчика внезапно опустилась и зажала рабочего.

Освободить пострадавшего из стальных тисков удалось только сотрудникам спасательной службы, однако к этому времени мужчина был уже мертв.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины стала тупая травма груди с повреждением внутренних органов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в СУ СК, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.