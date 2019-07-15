Новосибирский губернатор высоко оценил работу по нацпроекту "Культура"

Строительство и ремонт объектов в рамках нацпроекта "Культура" является одним из основных приоритетов в деятельности правительства Новосибирской области. Об этом глава региона Андрей Травников заявил на выездном совещании, где были рассмотрены вопросы реализации нацпроекта "Культура", федерального партийного проекта "Культура малой Родины" и госпрограммы "Культура Новосибирской области".

Губернатор лично ознакомился с ходом ремонтных работ в молодежном театре "Глобус". В 2019 году пройдет реконструкция металлической части крыши здания, которая не ремонтировалась с 1984 года.

Финансирование работ ведется по региональному проекту "Культурная среда" нацпроекта "Культура". На эти цели будет выделено 105,4 миллиона рублей.

- Новосибирская область в 2019 году хорошо стартовала в реализации нацпроекта "Культура". Это отметил и федеральный минкульт. Нам очень важно сохранять этот темп, - сказал Андрей Травников.

Он обратил особое внимание на качественное выполнение всех работ, независимо от величины и значимости объекта. Одновременно с ремонтом учреждений культуры необходимо уделять внимание благоустройству окружающей территории.

Глава региона напомнил, что те регионы, которые своевременно и качественно реализуют мероприятия нацпроектов, смогут рассчитывать на получение дополнительного финансирования.

- Новосибирской области все это сегодня удается, - отметил губернатор.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что объем финансирования областной сферы культуры из федерального бюджета за последние два года увеличился в несколько раз. Всего на реализацию нацпроекта "Культура" регион получит более 1,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трем направлениям - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Справка

В 2019 году по нацпроекту "Культура" в районах области построят новые дома культуры, завершат строительство районного дома культуры на 400 мест в городе Карасуке. В рабочем поселке Чистооозерное начнется строительство дома культуры. В июле - возведение модульного дома культуры в деревне Шадрино Евсинского сельсовета Искитимского района. Это будет одноэтажное здание с универсальным залом на 100 посадочных мест. Всего планируется отремонтировать 37 учреждений культуры согласно наказам избирателей депутатам заксобрания области. Также предполагается строительство 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 50 и 100 посадочных мест. Нацпроектом предусмотрено финансирование оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.