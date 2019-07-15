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15.07.2019 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области улучшат условия приема пациентов с ВИЧ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области приняты меры по улучшению качества оказания помощи пациентам с ВИЧ. В частности, оптимизированы потоки пациентов, установлен двухсменный режим работы областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД, обновлена инфраструктура.
Главный инфекционист области Лариса Позднякова советует пациентам планировать посещение Новосибирского центра СПИД: прием ведется в течение всего дня. Фото: Правительство Новосибирской области Главный инфекционист области Лариса Позднякова советует пациентам планировать посещение Новосибирского центра СПИД: прием ведется в течение всего дня. Фото: Правительство Новосибирской области
Главный инфекционист области Лариса Позднякова советует пациентам планировать посещение Новосибирского центра СПИД: прием ведется в течение всего дня. Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как подчеркнул в ходе пресс-тура министр здравоохранения региона Константин Хальзов, обеспечение медицинской помощью пациентов с ВИЧ-инфекцией - на особом контроле у минздрава.

- В настоящий момент прорабатывается вопрос расширения площадей центра, а также открытия дополнительных отделений. Работа ведется на всех уровнях системы здравоохранения, - сказал руководитель ведомства.

В областном минздраве признают, что в регионе вопрос с обеспечением качественной медицинской помощью пациентам с ВИЧ все еще актуален. В центре в утренние часы часто возникают очереди, так как большинство пациентов приезжают к самому открытию учреждения, что приводит к повышенной нагрузке на специалистов.

- Центр работает до восьми вечера, прием ведется в течение всего дня, поэтому пациентам следует внимательнее относиться к планированию посещения центра, - посоветовала главный инфекционист области Лариса Позднякова.

Для более комфортного распределения нагрузки в Новосибирской области работают четыре межрайонных кабинета по наблюдению за ВИЧ-пациентами. Они открыты на базе центральных районных больниц.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на левом и правом берегах Новосибирска планируется открыть дополнительные кабинеты для забора крови. Данные меры также нацелены на снижение неудобства при посещении специалистов.

За весь период эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области (с 1990 года) по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 40 770 случаев заболевания (включая иностранных граждан, прибывших с других территорий, анонимов). По данным министерства здравоохранения области, показатель охвата скрининговыми обследованиями населения области увеличился с 23,9 процента в 2017 году до 29,6 процента в 2018-м.

В рамках реализации государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Новосибирске и области проводятся ежедневные выезды тест-мобилей для проведения бесплатного тестирования жителей на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.

Справка

Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД ежедневно обслуживает более 300 человек. Специалисты центра принимают пациентов в две смены, по будням с 8:00 до 20:00. В эти же часы можно сдать кровь, а также получить препараты. Помимо профильных специалистов, с пациентами работают социальные работники и психологи. Запись на плановый прием к врачам-инфекционистам поликлиники Центра СПИД осуществляется по телефонам:(8-383) 349-59-65 (многоканальный) и(8-383) 218-20-42.

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