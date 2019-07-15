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15.07.2019 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией

Текст: Юрий Прокопьев (Томск)

Заместитель губернатора Томской области, начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений обладминистрации Александр Шестаков скончался 15 июля на 70-м году жизни. Как сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на начальника департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова, вице-губернатор умер после продолжительной тяжелой болезни.

Александр Шестаков родился в 1950 году в Тамбовской области, в 1979 году окончил Высшую школу милиции МВД СССР. Трудовую деятельность начал в 1968 году токарем тамбовского завода "Электроприбор". После службы в армии с 1971 по 1994 год служил в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора уголовного розыска до начальника уголовного розыска УВД Томской области.

С 1994 по 1999 годы работал начальником управления безопасности ОАО "Восточная нефтяная компания", затем до 2006 года - начальником управления безопасности ОАО "Востокгазпром". В 2006-2012 годах - начальник управления корпоративной защиты ООО "Газпром газораспределение Томск".

Придя в администрацию Томской области в 2012 году, он возглавил  контрольно-ревизионное управление, а с 2015 года продолжил работать на этом посту в статусе заместителя губернатора. В 2017 году Шестаков стал руководителем нового департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В сообщении пресс-службы обладминистрации говорится, что Александр Шестаков был "настоящим профессионалом своего дела, жестким и требовательным руководителем - и прежде всего к себе".

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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