В Чечне проверят историю со слухами об украденной невесте

Власти Чеченской Республики проверят обстоятельства нашумевшей истории о девушке, которую якобы против ее воли привезли в регион из Москвы. Об этом в понедельник заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

- Мы обязательно отреагируем соответствующим образом и уже сейчас выясняем обстоятельства, о которых сообщают СМИ и некоторые активисты. Но я практически уверен, что вся эта история не соответствует действительности, все это ложь, - заявил Умаров в разговоре с "РГ".

Ранее в СМИ появилась информация, что родители 20-летней девушки насильственно увезли ее в Чечню, чтобы выдать замуж. В свою очередь в республике заявили, что все это слухи и не подтвердили подобные сведения.