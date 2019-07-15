Крис Норман прервал концерт в Петербурге

На фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" английский певец и гитарист Крис Норман прервал свое выступление. По словам устроителей, инцидент произошел из-за технической неполадки: техник музыканта забыл включить ему ушной микрофон.

Недовольный качеством звука, певец ушел со сцены, оставив на ней гитариста. Правда, через какое-то время вернулся и довел свое выступление до конца.

- При организации таких масштабных фестивалей от подобных неполадок трудно застраховаться, - прокомментировал ситуацию РИА Новости директор по маркетингу фестиваля Сергей Грицюк. - Зато слушатели вполне могли оценить мастерство гитариста группы "Земляне".

Хедлайнерами Международного музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" в этом году стали мировые звезды: Джосс Стоун, Крис Норман, Level 42, Бонни Тайлер, Марк Фарнер. Кроме того, в фестивале приняли участие многие российские музыканты, среди которых, кроме группы "Земляне", Григорий Лепс, Дима Билан, Loboda и другие.