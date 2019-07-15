Самолет из Петербурга в Новый Уренгой прервал полет из-за неисправности

В Санкт-Петербург вернулся самолет, выполнявший рейс из Северной столицы в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Причина - техническая неисправность.

Рейс на самолете Bombardier CRJ-200 выполняла ведущая авиакомпания ЯНАО - "Ямал". Именно она предоставляет услуги по регулярным и чартерным рейсам, как в города Российской Федерации, так и в другие страны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика, причиной возврата самолета в пункт отправления стала техническая неисправность.

В аэропорту Пулково на табло значится, что рейс отправился в 03.20 в понедельник. В Новом Уренгое он должен был приземлиться в 06.35. Теперь указывается, что рейс отменен.