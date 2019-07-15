Житель архангельского поселка стал героем фильма про чемпионат мира по футболу в России

Недавно Иван Дружинин и Дмитрий Вологдин представили фильм "Родина ТРИП", где показали, как простой мужик из архангельской деревни, который изредка выбирается из этой глуши в Архангельск, едет на матч сборной России на чемпионате мира прошлым летом. Он завершился в этот день ровно год назад. Корреспондент "Родины" дозвонился до главного героя.

Жанр не новый. Герой, на первый взгляд, странный. Но эта история вызвала много положительных откликов. У фильма уже почти 400 тысяч просмотров в YouTube. Иван Дружинин, племянник дяди Саши, и Дмитрий Вологдин, друг Ивана и режиссер, надеются, что удастся приблизиться к полумиллиону просмотров.

Сам дядя Саша далек от этого - просмотров, лайков. Даже от мобильной связи, не говоря уж об интернете. Но у 49-летнего Александра Дружинина в поселке Широкий есть стационарный телефон. Номер мне продиктовал Иван.

- Вы только вечером звоните, а то дядя Саша или на рыбалке, или в огороде, - проинструктировал он. - А потом должны застать.

Так и вышло.

"В прошлом году дороги были хорошие. А теперь - не выехать..."

- Только что с рыбалки! - откликнулся на звонок Александр Дружинин. - С рыбой плохо. Вода большая была - может, это влияет, может, еще какой-то фактор давит.

Премьеру фильма запланировали в райцентре - селе Карпогоры, но все пришлось переносить. Дядя Саша не может выехать из Широкого:

- Тут лес заготавливает одна компания. И поломала все дороги. Мы отрезаны от мира. Была полиция. Постановили, что в десять дней дорожное управление должно привести дорогу в надлежащий вид. А то впереди осень и в распутицу будет совсем страшно.

Удивительно, как в прошлом году дядя Саша с ребятами выехал из Широкого на своей вазовской "пятнашке".

- Дак в прошлом году дороги хорошие были, - объясняет Александр. - А сейчас - не проехать. Хотя у нас в поселке человек 250-300, зимой меньше - около ста.

На вопрос, вспоминает ли он путешествие, дядя Саша отвечает так:

- Сам-то вспоминаю. А на людях стараюсь не рисоваться, а то кто-то расценит и скажет, мол, вот съездил и хвастается ходит. Некрасиво это, понимаете. Конечно, есть эпизоды, которые хорошо помню, а есть которые и подзабыл. Дак и понятно: кино все посмотрели, кроме меня...

Одним из самых ярких моментов для Александра Дружинина стала встреча с земляком на матче Россия - Уругвай в Самаре:

- Ваня перед этим еще сказал, что если я встречу кого-то из знакомых здесь, это будет фантастика. Я был в футболке с надписью "Пинежский район". И вот меня окликают: "Пинежский район, привет!" Оказывается, мужик с нашей области. Он когда-то работал в администрации района.

Можно было бы устроить просмотр фильма не только в райцентре - Карпогорах - но и в Широком. Но негде.

- Кроме магазина ничего не работает, - объясняет дядя Саша. - Клуб, школа, больница, аэродром - все закрыто... Поэтому Ваня меня пригласил в село, куда, как оказалось, выбраться не могу. Хорошо, что чемпионат мира был в прошлом году. А то бы не выехали. Так что пока ходим с собакой на рыбалку. Она тут с медведем дебаты вела. Медведей развелось много. Они уже как домашние стали, что ли. Ни на людей, ни на собак не реагируют. Иной раз огрызаются, когда из огорода выгоняешь.

Александр Дружинин всю жизнь в этих краях. Выезжает разве что в Архангельск и Северодвинск. Но такого путешествия, как год назад, в его жизни еще не было.

- А еще - ночи, - вспоминает он. - Темные такие. Непривычно - как будто осень. У нас-то в эту пору белые ночи. Видели вы их? Светло, как днем. Но мы уже привыкли...

"На "пятнашке" - до Катара"

Иван Дружинин живет в Северодвинске и к белым ночам тоже привык.

- Режиссер Дима Вологдин - из Петербурга. Но мы с детства дружим, часто созваниваемся по делам или просто покалякать, - рассказывает Иван. - Несколько лет назад Дима приезжал погостить в Широкое - там мы катались на лодках, рыбачили, он познакомился с дядей Сашей. Тогда возникла идея свозить его в Большой театр. Но потом началась шумиха вокруг чемпионата мира и наша идея трансформировалась в эту поездку. Выбирали города, места - чтобы было интереснее.

И у них получилось! Иван, правда, немного переживает из-за того, что дядя Саша пока не видел фильм и, возможно, даже боится, как односельчане отреагируют:

- Но он же позитивный герой. Думаю, после того, как посмотрит фильм, сразу расслабится и полюбит его, перестанет напрягаться, когда речь заходит про кино.

А путешествие в Большой театр пока откладывается. По словам Ивана, дядю Сашу больше заинтересовала идея поехать на следующий чемпионат мира в Катар в 2022 году. Ее подсказали в комментариях к видео:

- Но на "пятнашке" от туда точно не доедет. И потом жарко там слишком...

"Чудики - мы, а не дядя Саша"

Режиссер Дмитрий Вологдин говорит, что фильм понравился публике, потому что это простая история с хорошим героем. О ней написали популярные блогеры Юрий Дудь и BadComedian (Евгений Баженов, российский обозреватель фильмов - прим. "Родины"). Так про фильм узнало намного больше людей.

Создатели никого не просили рекламировать его. Хотя на фильм вместе с расходами на поездку, съемками и монтажом потратили около двух миллионов рублей. Сейчас, как говорит Дмитрий, удалось собрать около 100 тысяч рублей. И огромное количество комментариев, например, такой: "Тут больше жизни, чем во всем русском кинематографе".

- Согласен, но отчасти. В этой фразе ирония чувствуется, - замечает Вологдин.

Лучшим режиссером-документалистом он считает Александра Расторгуева, который погиб в прошлом году в ЦАР. "Путешествие из Петербурга в Москву", видеоверсию которого в нынешнем прочтении делал Андрей Лошак, называет "старым роуд-муви" и говорит, что у роуд-муви из архангельских лесов в Самару на футбол другая интонация, нежели у Радищева.

А на вопрос, можно ли сказать, что дядя Саша - один чудиков, которых выводил в своих рассказах Шукшин, отвечает так:

- Если вы съездите в деревню, где нет привычных нам связей, сферы услуг, то чудиками окажемся мы все. Дядя Саша адекватен месту, где живет. Да, когда оказывается в городе, его знания обесценивается. Но это не значит что их нет.