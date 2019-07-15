На Кубани грузовик протаранил автобус с пассажирами

В Кущевском районе Кубани на трассе М4 "Дон" произошла авария с участием грузовика DAF и пассажирского автобуса Eos Coah, который перевозил людей. ЧП случилось около 03.00 ночи 15 июля, когда автобус с пассажирами остановился на обочине, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика DAF превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на обочине пассажирский автобус Eos Coah, за рулем которого находился 43-летный водитель", - рассказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии никто не пострадал. Прибывшие по вызову медики оказали помощь двум пассажирам - 20-летним парню и девушке. Однако их травмы оказались нетяжелыми и не потребовали госпитализации.