В Сочи измерили самый большой тополь в мире

Специалисты Сочинского национального парка провели в Кудепстинском лесничестве исследование уникального тополя белого (populous alba). Длина окружности ствола у основания составила 13,24 метра, диаметр на уровне груди - 3,4, а высота - около 30 метров.

- В мире известен тополь белый диаметром два метра, - рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани. - О еще больших размерах нигде упоминаний нет. Специалисты парка склонны утверждать, что это самый большой и самый древний тополь в мире. По предварительным данным, его возраст около 170 лет.

Дерево-дракон, так называют тополь из-за его сплетенных стволов в виде трех голов, стало местной достопримечательностью. Гости фотографируются с ним, пытаясь обхватить ствол руками.