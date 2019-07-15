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15.07.2019 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи измерили самый большой тополь в мире

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: npsochi.ru Фото: npsochi.ru
Фото: npsochi.ru

Специалисты Сочинского национального парка провели в Кудепстинском лесничестве исследование уникального тополя белого (populous alba). Длина окружности ствола у основания составила 13,24 метра, диаметр на уровне груди - 3,4, а высота - около 30 метров.

Фото: Lida Xing / China University of Geosciences
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- В мире известен тополь белый диаметром два метра, - рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани. - О еще больших размерах нигде упоминаний нет. Специалисты парка склонны утверждать, что это самый большой и самый древний тополь в мире. По предварительным данным, его возраст около 170 лет.

Дерево-дракон, так называют тополь из-за его сплетенных стволов в виде трех голов, стало местной достопримечательностью. Гости фотографируются с ним, пытаясь обхватить ствол руками.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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