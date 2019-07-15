В Сургуте в ДТП погибли три человека

Следственное управление УМВД Сургута возбудило два уголовных дела после гибели в автоаварии трех человек.

"Накануне около двух часов ночи на улице Энергетиков водитель 1999 года рождения на машине марки Lexus при выполнении маневра создал помеху для BMW с 25-летним местным жителем за рулем. Чтобы избежать столкновения, водителю немецкого авто пришлось изменить направление движения и скорость: он потерял управление, машина врезалась в опору уличного освещения и опрокинулась", - сообщает городское управления полиции.

В результате ДТП шофер BMW был ранен, а трое его пассажиров - парень 1994 года рождения и две девушки 1991 и 1993 годов рождения - скончались на месте происшествия.

"Водитель немецкой иномарки был в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в МВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ - фигуранту грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо срок до двух лет.

На шофера японского автомобиля также завели дело - по ч.5 ст. 264УК РФ, согласно санкции статьи он может лишиться свободы на срок до 7 лет.

Между тем

Согласно сводке, в период с 12 по 14 июля на территории Югры зарегистрировано 12 ДТП, в которых пять человек погибли и 11 получили травмы.