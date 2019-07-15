Россия защитила титул победителя Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу отстояла титул победителя Лиги наций. В финальном матче в четырех партиях была обыграна команда США.

Решающий матч Финала шести турнира прошел в Чикаго. Это была уже вторая встреча этих команд на турнире. В первой американцы добились победы в матче группового раунда, однако тогда главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо дал передохнуть лидерам команды.

На этот раз игра проходила под диктовку российской команды. Первая партия сложилась непросто, но россияне сумели добиться победы - 25:23. Во второй успех оказался на стороне хозяев - 25:20.

В дебюте третьего сета американцы повели 6:2, но тут наставник россиян взял тайм-аут и внес коррективы в игру. В итоге перелом в игре наступил, и партия была выиграна - 25:21. В четвертом сете сборная России сделала все от себя зависящее и довела встречу до победы - 25:20.

Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Волков - 17 очков.

По итогам турнира три игрока сборной России вошли в символическую сборную Лиги наций. Лучшими доигровщиками турнира признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими - Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро - Эрик Шоджи (США), связующим - Мика Кристенсон (США), подающим - Егор Клюка (Россия). Самым ценным игроком Лиги наций признан американский волейболист Мэттью Андерсон.

Третье место на турнире заняла сборная Польши, уверенно переигравшая Бразилию - 3:0.