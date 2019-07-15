"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова

ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова.

Ранее в понедельник стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под арест владельца группы компаний "Новый поток". По сообщению суда, Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка при участии его председателя правления Германа Грефа, сообщает РИА Новости.

Сумма вменяемых хищений составляет 29 млн долларов (по курсу ЦБ более 1,8 млрд рублей). "Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материалов суда.