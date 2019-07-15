Новости

Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
Юрий Шатунов вышел из больницы 16:05
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме 16:03
Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили 16:01
МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения 15:59
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево 15:56
Хоккейные клубы "Ростов" и "ШоуГан" выступят в ВХЛ 15:56
Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ 15:55
Видео: Пьяный нарушитель в Иванове протаранил полицейский автомобиль 15:47
Беспилотный катер-камикадзе хуситов обнаружен в Красном море 15:39
Астрахань вошла в топ-5 лучших городов страны на День рыбака 15:39
Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию 15:38
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан 15:36
Ученые предложили насекомых в качестве полезной замены мясу 15:33
В Чечне проверят историю со слухами об украденной невесте 15:33
На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар 15:23
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 16:35
Рубрика: Происшествия

"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова

ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной по делу в отношении предпринимателя Дмитрий Мазурова.

Ранее в понедельник стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под арест владельца группы компаний "Новый поток". По сообщению суда, Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сбербанка при участии его председателя правления Германа Грефа, сообщает РИА Новости.

Сумма вменяемых хищений составляет 29 млн долларов (по курсу ЦБ более 1,8 млрд рублей). "Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был", - следует из материалов суда.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Финансы Сбербанк Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России