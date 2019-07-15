Ужасное оружие: в Китае оценили тяжелый огнемет "Солнцепек"

Самое ужасное оружие России, по мнению журналиста китайского издания Sina - это тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", способная "уничтожить целую деревню за 7 секунд". Об этом пишет "ИноСМИ".

Боевые возможности этой системы, которая поступила на вооружение российской армии более десяти лет назад, еще долго останутся непревзойденными, уверен автор статьи.

- Сейчас другим странам нечего противопоставить этому виду вооружения, - считает он.

Поводом для создания огнеметной системы ТОС-1А, пишет Sina, стал печальный опыт ведения уличных боев в Грозном, где российская армия понесла большие потери. В условиях города, когда место проведения спецоперации ограничено и окружено прочными оборонительными сооружениями, танки и бронированная техника теряют свою эффективность.

ТОС-1А базируется на танковом шасси и обладает большой мобильностью. На ходовой части тяжелой огнеметной системы установлены направляющие для 24 реактивных снарнядов, машина может выпустить их за 7 секунд. Дальность стрельбы системы ТОС-1А достигает 12 километров, что намного больше, чем у обычного огнеметного танка, радиус действия которого составляет лишь 100-200 метров.

- Ракетные снаряды для данной огнеметной системы могут быть с двумя видами боеголовок: зажигательными (смесь триэтилалюминия и горючего) и термобарическими. Когда снаряд попадает в цель, триэтилалюминий и горючее воспламеняются от контакта с воздухом. При горении они высвобождают очень много тепла и уничтожают весь кислород вокруг себя. Поэтому в районе попадания такой ракеты может наблюдаться высокая температура, избыточное давление и дефицит кислорода. Все эти факторы ведут к человеческим жертвам даже среди тех, кто успел спрятаться под землей, - говорится в материале.