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15.07.2019 14:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В китайско-российском турнире по стрельбе из лука участвовали более 200 спортсменов

С 12 по 14 июля в граничащем с Россией городе Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) прошел 6-й китайско-российский фестиваль спорта, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Пожалуй, самым зрелищным состязанием на нем стал турнир по стрельбе из лука.

В ходе напряженных спортивных баталий за награды в четырех дисциплинах в классах классического лука, композитного лука, голого лука и традиционного лука показали свое мастерство более 200 спортсменов: 41 - из России, более 160 - из Китая. Организаторами мероприятия выступили управление по делам спорта провинции Хэйлунцзян и администрации городов Муданьцзян и Суйфэньхэ.

Президент Федерации стрельбы из лука Приморского края РФ Александр Устимов сказал: "Мы ежегодно принимаем участие в этих соревнованиях, и каждый раз удается добиться новых высоких результатов. Мы встречаемся с китайскими спортсменами, соревнуемся, знакомимся, завязываем дружбу. В результате укрепляются взаимоотношения между нашими регионами и странами. Надеюсь, что в следующем году на эти соревнования в китайском городе Суйфэньхэ приедет еще больше спортсменов из разных регионов России. Я желаю всем спортсменам успехов!".

Благодаря удобному географическому положению, город Суйфэньхэ, известный как "многовековой пограничный пропускной пункт", тесно сотрудничает с Россией в области спортивных обменов, администрация города проводит вместе с российскими партнерами различные соревнования.

Нынешние китайско-российский фестиваль спорта и турнир по стрельбе из лука внесли свой вклад в развитие связей спортивных сообществ двух соседних регионов и стран.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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