Новости

Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года 14:58
Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму 14:52
Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков 14:52
Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании 14:51
Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф 14:40
Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков 14:38
В Москве две женщины умерли в ванной 14:35
В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией 14:35
Российские физики в CERN обнаружили новую частицу 14:35
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока 14:32
В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами 14:23
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина 14:08
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 14:08
МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью 14:07
Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе 14:07
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 14:05
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов 14:00
В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области 13:54
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского 13:52
Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 13:52
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского

Текст: Кира Латухина

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского и надеются, что он выйдет на свободу.

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Вопрос на брифинге о том, ведутся ли переговоры по обмену Вышинского на задержанных за нарушение российской границы украинских моряков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев.

"Мы очень внимательно отслеживаем то, как развивается ситуация вокруг Вышинского, судебный процесс... И, конечно, надеемся, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу", - сказал Песков.

"Других комментариев пока не хотел бы давать", - подчеркнул представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам готовят дополнительный выходной
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России