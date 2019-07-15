В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского

В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского и надеются, что он выйдет на свободу.

Вопрос на брифинге о том, ведутся ли переговоры по обмену Вышинского на задержанных за нарушение российской границы украинских моряков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев.

"Мы очень внимательно отслеживаем то, как развивается ситуация вокруг Вышинского, судебный процесс... И, конечно, надеемся, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу", - сказал Песков.

"Других комментариев пока не хотел бы давать", - подчеркнул представитель Кремля.