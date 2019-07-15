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Виктория Лопырева назвала "бездарностью" Бузову и распекла Собчак

Новости
    15.07.2019, 12:50
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/lopyrevavika Фото: instagram.com/lopyrevavika
Фото: instagram.com/lopyrevavika

Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева прошлась по своим коллегам - "светским львицам" и телеведущим Ольге Бузовой и Ксении Собчак. Первую обозвав бездарностью, а вторую начав распекать за копание в грязном белье.

"Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность", - охарактеризовала 35-летняя Лопырева девушку в интервью "Спорт-Экспресс", заметив, что Ольга - это "коммерческий проект".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Очевидная же популярность и востребованность Бузовой, по мнению Лопыревой, "говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много". Но это их не вина, а "скорее - беда".

"Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", - огорчается Лопырева.

Вспомнила г-жа Лопырева и о своем некотором противостоянии с г-жой Ксенией Собчак, отметив, что "обижаться на Собчак - это смешно". "Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы", - оценивает ситуацию телеведущая. Перечислив методы, которыми Ксения Анатольевна напоминает о себе: "то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье".

"Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться", - щипает Лопырева в заключение. Выражая надежду, что экс-кандидат в президенты России не обидится на этот "просто совет со стороны".

Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией. Награждена медалью "За доблестный труд" - за заслуги в сфере популяризации патриотизма, культуры и спорта среди молодежи России.

Снялась в клипах Дмитрия Маликова, Тимати, Влада Топалова, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Андрея Бандеры.

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