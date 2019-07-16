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Актриса Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

ТВ и сериалы
    16.07.2019, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Советская, российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию - в автомобиль, в котором находилась 51-летняя артистка, врезался грузовик.

И нужно сразу успокоить: в ДТП никто не пострадал.

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Еду я сегодня на эфир(вернее я сплю на заднем сидении ,меня везёт водитель,на часах 3ч50 мин утра).И вдруг прямо над головой сильный скрежет-в нас въехал грузовик! Все живы,просто испуг...Это я к тому,что никогда не знаешь,что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро,дорогие мои!!!! #дороганаработу #раннийподъём #чтоденьгрядущийнамготовит #деньначинается #доброеутро @dobroeutro1tv ; @1tv @olesyabangbang

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

"Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везёт водитель, на часах 3ч50 мин утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик!" - пишет Екатерина. Далее уточняя, что "все живы, просто испуг...".

"Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!!!!" - делает вывод Стриженова (стиль - авторский). Присовокупляя тэги #дороганаработу #раннийподъём #чтоденьгрядущийнамготовит #деньначинается #доброеутро.

Екатерина Стриженова родилась в 1968 году в Москве. Ведущая программы "Доброе утро" на "Первом канале" с января 1997 года.

Сыграла в фильмах и сериалах "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Куприн". Муж - актер Александр Стриженов.

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