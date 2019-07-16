Актриса Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Советская, российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию - в автомобиль, в котором находилась 51-летняя артистка, врезался грузовик.

И нужно сразу успокоить: в ДТП никто не пострадал.

"Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везёт водитель, на часах 3ч50 мин утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик!" - пишет Екатерина. Далее уточняя, что "все живы, просто испуг...".

"Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!!!!" - делает вывод Стриженова (стиль - авторский). Присовокупляя тэги #дороганаработу #раннийподъём #чтоденьгрядущийнамготовит #деньначинается #доброеутро.

Екатерина Стриженова родилась в 1968 году в Москве. Ведущая программы "Доброе утро" на "Первом канале" с января 1997 года.

Сыграла в фильмах и сериалах "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Куприн". Муж - актер Александр Стриженов.