14 июля 2019 года завершился очередной Уимблдонский теннисный турнир. В его эпичном финале, установившем рекорд по продолжительности - 4 часа 57 минут - сразились два сильнейших спортсмена: серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Победа в одиночном разряде среди мужчин досталась Джоковичу: обыграв Федерера, он стал пятикратным чемпионом Уимблдона. Кстати, по состоянию на 15 июля 2019 года Джокович занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых.

Хотя 32-летний Джокович защитил свой чемпионский титул, на счету 37-летнего Федерера все равно больше всего побед в истории Уимблдона: он выигрывал британский турнир Большого шлема восемь раз за весь период Открытой эры (с 1968 года). Семь раз победителем становился американец Пит Сампрас. Джокович же стал четвертым за всю историю Открытой эры, кому Уимблдон покорился пять раз.

Роджер Федерер отбивает удар. Фото: Предоставлено Rolex

В одиночном разряде среди женщин лучшей стала Симона Халеп. В мужском парном разряде выиграли Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, в женском - Барбара Стрыцова и Се Шувэй, в смешанном разряде - Чжань Юнжань и Иван Додиг.

Официальным хронометристом знаменитого турнира уже много лет бессменно выступает компания Rolex. С 1978 года именно часы Rolex отсчитывают время на кортах, а также на протяжении всего соревнования показывают время крупнейших городов, где в прямом эфире транслируются матчи: это Нью-Йорк, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро, Лондон, Йоханнесбург, Токио, Мельбурн и другие мегаполисы.

Часы Rolex отсчитывают время Уимблдона. Фото: Предоставлено Rolex

Многие знаменитые теннисисты - тот же Роджер Федерер - выступают посланниками Rolex. В 2019 году, помимо Федерера, это Белинда Бенчич, Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Тейлор Фриц, Кэролайн Гарсиа, Анжелика Кербер, Карен Хачанов, Гарбинье Мугуруза, Елена Остапенко, Лукас Пуй, Милош Раоник, Слоун Стивенс, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Джо-Уилфрид Цонга и Каролин Возняцки.

Философия компании Rolex отражается в ее многолетней приверженности миру спорта и проявляется в продолжительном сотрудничестве с самыми престижными соревнованиями и выдающимися личностями, спонсировании событий мирового значения в области тенниса, гольфа, поло, конного, горнолыжного, парусного спорта и автогонок.