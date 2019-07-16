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Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Классика
    16.07.2019, 18:16
Текст:   Олег Усков

Труп 53-летнего российского композитора и звукоинженера Игоря Извекова найден в его квартире на улице Маломосковская в Алексеевском районе столицы.

Как уточнила KP.RU, труп музыканта, "с гематомами по всему телу", был найден на полу 15 июля, когда соседи деятеля культуры, растревоженные тем, что он перестал выходить из квартиры, вызвали полицию. 

"Правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили его тело на полу в одной из комнат", - сообщает издание. Добавляя, что, по словам соседей, музыкант "проживал один и часто злоупотреблял алкоголем".

Извеков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по курсу истории, теории музыки и композиции.

Был, помимо прочего, педагогом музыкально-теоретических дисциплин, эстрадного вокала и руководил вокально-инструментальными ансамблями.

Как звукорежиссер-реставратор работал над полной антологией песен Николая Караченцова. Награжден дипломами, грамотами и медалями, ветеран труда.

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