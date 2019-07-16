"Кошмар на улице Вязов" ждет очередной перезапуск

Одну из самых почитаемых хоррор-франшиз - "Кошмар на улице Вязов" - ждет очередная попытка освежиться, причем за дело может взяться французский режиссер, сценарист и продюсер Александр Ажа, известный по "мясницкой" "Кровавой жатве". И, кстати, ранее уже обращавшийся в фильмографии Уэса Крэйвена, "папы" Фредди Крюгера, - речь о ремейке ленты "У холмов есть глаза", вышедшем в 2006-м.

По словам режиссера, которые приводит Screen Rant, "Кошмара на улице Вязов" оказал на него в детстве огромное и "травмирующее" впечатление. И теперь он хотел бы поглубже погрузиться в мир Фредди, более тщательно его изучить.

Что ценно, актер Роберт Инглунд, которому сейчас 72 года, неоднократно заявлял, что не прочь вернуться к прославившему его образу. Попрощаться с героем и закрыть, так сказать, гештальт. В ребуте 2010 года от Сэмюэля Бейера Крюгера сыграл другой актер - Джеки Эрл Хейли.

Первый "Кошмар на улице Вязов" (A Nightmare On Elm Street) вышел в 1984-м, породив обширнейшую вселенную из сиквелов, кроссоверов, комиксов, сериалов, книг, игр и так далее.