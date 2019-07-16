В Якутске по факту гибели в реке семи человек начато следствие

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при купании в реке Лена.

По данным следствия, 15 июля 2019 года во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова Пономарев утонули трое детей, которым было 4, 5 и 7 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет.

Сначала из воды были извлечены двое детей, но спасти их не удалось. Тела четырех мужчин, бросившихся в воду за детьми, а также тело третьего ребенка были обнаружены позже спасателями.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр и иные проверочные мероприятия, а также опросили очевидцев. Личности всех погибших установлены.

Как отметила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Надежда Дворецкая, уголовное дело возбуждено в связи с наличием большого числа жертв. В рамках доследственной проверки осуществление необходимых в таких случаях действий не представляется возможным. Заниматься этим делом будет группа из четырех следователей.