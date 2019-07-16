Сербские и китайские географы в сентябре посетят Крым

Русское географическое общество (РГО) при содействии Белградского университета успешно завершило научно-просветительскую программу для 40 российских и сербских студентов, молодых учёных и общественных деятелей на территории Сербии. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал директор Центра РГО в Сербии Миролюб Милинчич.

По словам географа, Четвертый летний международный сербско-российский лагерь был организован с 1 по 15 июля на территории Сербии. Его участники получили возможность познакомиться с историческими памятниками данного балканского государства, посетить туристические, промышленные и сельскохозяйственные объекты страны.

Миролюб Милинчич также сообщил, что Центр РГО в Сербии наряду с китайскими коллегами намерен содействовать реализации проекта "Международная стажировка Русского географического общества в Республике Крым", в рамках которого участники из РФ, КНР и Сербии в первой половине сентября 2019 года смогут изучить геологические, геоморфологические, биогеографические особенности Крымского полуострова, познакомиться с историей и важнейшими культурными памятниками, встретиться с известными личностями Республики Крым.

Между тем Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств. Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами, чем и занимается Центр РГО в Сербии.

Профессор Милинчич особо отмечает тот факт, что "за время работы Центр провел более десяти выставок фотографий из фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, а также неоднократно осуществлял демонстрации тематических фильмов и организовывал научные мероприятия на Балканах и в России".

Географ рассказал, что в Боснии и Герцеговине, а особенно в Республике Сербской отмечается возросший интерес к русской культуре, а также стремление к расширению двустороннего взаимодействия с Россией в данной области, чему, на его взгляд, в значительной степени содействует посольство РФ в Сараево.

Миролюб Милинчич обозначил в качестве одной из ключевых задач Центра - борьбу с историческими фальсификациями и свое видение путей противодействия этому злу.

"В настоящее время в Сербии и России осталось не так много людей, знающих о существовании неразрывной связи и ощущающих близость между нашими культурами, - указал ученый. - Причиной этому стали как объективные, так и субъективные факторы. Сейчас наступает тот момент, когда есть возможность исправить эту ошибку или историческую неправду. Лучшим способом для этого является сближение российской и сербской молодежи, знакомство наших детей с культурой, историей и обычаями двух государств. За время работы мы добились отличных результатов в области студенческих обменов, налаживании двусторонней коммуникации среди молодежи".