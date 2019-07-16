Новости

Умер актер из "Острых козырьков" и фильма "Бэтмен: Начало" Карл Шилс 14:51
Найден труп пропавшего актера из "Сумеречной зоны" 13:33
Найден актер на главную роль в фильме об Элвисе Пресли 13:13
"Кошмар на улице Вязов" ждет очередной перезапуск 13:05
Актриса Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком 12:59

Скоропостижно скончалась актриса из "Обыкновенного чуда" Ольга Вяликова

Драматический театр
    16.07.2019, 15:05
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" (1978). Фото: facebook.com/ officialcatra Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" (1978). Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" (1978). Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Вяликова умерла в возрасте 65 лет.

Об этом сообщается сегодня на Facebook-странице Центрального академического театра Российской армии, в котором с 1980 года служила Ольга Петровна.

Причина смерти не указана.

Ольга Вяликова родилась 26 марта 1954 года. В 1975-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До Центрального академического театра Советской Армии работала в Московском театре Комедии.

На экранах - с конца семидесятых: советско-турецкая мелодрама "Любовь моя, печаль моя", роль фрейлины в "Обыкновенном чуде" Захарова, фильмы "Похождения графа Невзорова", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Долгое прощание", сериалы "Пятая стража", "Глухарь", "Каменская". Занималась озвучиванием аудиокниг и дубляжом.

Муж - Александр Москвитин, долгое время бывший заведующим музыкальной частью и главным дирижером симфонического оркестра ЦАТСА.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков 10:59
Юрий Шатунов вышел из больницы 15.07.2019
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 15.07.2019
Умер актер из фильмов Дэвида Линча Фредди Джонс 15.07.2019
⧣ Россия
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Виктория Лопырева назвала "бездарностью" Бузову и распекла Собчак 15.07.2019
Секретарь Леонтьева прокомментировала очередной "уход" певца со сцены 15.07.2019
Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 14.07.2019
⧣ фото
Фото: instagram.com/ michaelsleggs
Умер актер Майкл Слеггс 11.07.2019
Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд" 11.07.2019
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип 10.07.2019
⧣ утраты
Фото: twitter.com/DistinctToday
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 14.07.2019
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 11.07.2019