Скоропостижно скончалась актриса из "Обыкновенного чуда" Ольга Вяликова

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Вяликова умерла в возрасте 65 лет.

Об этом сообщается сегодня на Facebook-странице Центрального академического театра Российской армии, в котором с 1980 года служила Ольга Петровна.

Причина смерти не указана.

Ольга Вяликова родилась 26 марта 1954 года. В 1975-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До Центрального академического театра Советской Армии работала в Московском театре Комедии.

На экранах - с конца семидесятых: советско-турецкая мелодрама "Любовь моя, печаль моя", роль фрейлины в "Обыкновенном чуде" Захарова, фильмы "Похождения графа Невзорова", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Долгое прощание", сериалы "Пятая стража", "Глухарь", "Каменская". Занималась озвучиванием аудиокниг и дубляжом.

Муж - Александр Москвитин, долгое время бывший заведующим музыкальной частью и главным дирижером симфонического оркестра ЦАТСА.