В Китае прошли международные соревнования по скалолазанию

Руководитель Центра альпинизма провинции Цинхай Цзинь Лина сообщила, что 41 скалолаз из 11 стран и регионов мира, включая Китай, Россию, Казахстан, Польшу, Украину и др., приняли участие в предварительных и финальных соревнованиях с различным уровнем сложности и скорости восхождения.

Дмитрий Факирьянов из России и Линь Сюжу из китайского Тайбэя выиграли чемпионат в категории наивысшей сложности среди мужчин и женщин соответственно. Веддрик Леонардо из Индонезии и Тянь Пэйян из КНР - в категории скорости среди мужчин и женщин.

Соревнования были организованы Центром альпинизма при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР, Китайской ассоциацией альпинизма, управлением по делам физкультуры и спорта провинции Цинхай и народным правительством Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа.

Начальник отдела по скалолазанию Китайской ассоциации альпинизма Ли Говэй отметил, что проведение этих соревнований направлено на создание моста спортивно-культурных обменов со странами и регионами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути" и на расширение международного влияния и узнаваемости спортивных соревнований Китая.