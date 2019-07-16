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16.07.2019 14:38
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае прошли международные соревнования по скалолазанию

14-15 июля в городе Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай прошли международные соревнования мастеров скалолазания в рамках программы продвижения и развития "Одного пояса и одного пути". По итогам соревнований китайским и иностранным скалолазам были вручены медали и призы, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Победителей международных соревнований по скалолазанию наградили медалями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Победителей международных соревнований по скалолазанию наградили медалями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Победителей международных соревнований по скалолазанию наградили медалями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Руководитель Центра альпинизма провинции Цинхай Цзинь Лина сообщила, что 41 скалолаз из 11 стран и регионов мира, включая Китай, Россию, Казахстан, Польшу, Украину и др., приняли участие в предварительных и финальных соревнованиях с различным уровнем сложности и скорости восхождения.

Дмитрий Факирьянов из России и Линь Сюжу из китайского Тайбэя выиграли чемпионат в категории наивысшей сложности среди мужчин и женщин соответственно. Веддрик Леонардо из Индонезии и Тянь Пэйян из КНР - в категории скорости среди мужчин и женщин.

Соревнования были организованы Центром альпинизма при Главном государственном управлении по делам физкультуры и спорта КНР, Китайской ассоциацией альпинизма, управлением по делам физкультуры и спорта провинции Цинхай и народным правительством Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа.

Начальник отдела по скалолазанию Китайской ассоциации альпинизма Ли Говэй отметил, что проведение этих соревнований направлено на создание моста спортивно-культурных обменов со странами и регионами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути" и на расширение международного влияния и узнаваемости спортивных соревнований Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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