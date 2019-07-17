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17.07.2019,  
13:08
Текст:  Алексей Моисеев

Достойный выбор: шасси БМП-3 расширит возможности ЗРК "Сосна"

Российская БМП-3 считается одной из лучших боевых машин пехоты в мире. Военные многих стран ценят ее за высокую огневую мощь, хорошую подвижность и возможность преодолевать водные преграды.

"Тройка" в то же время широко используется как платформа для создания различных образцов боевой и специальной техники. Это противотанковые ракетные и зенитные комплексы, самоходные артиллерийские орудия, разведывательные и инженерные машины.

В этом году в семействе БМП-3 произошло очередное пополнение. На прошедшем в конце июня Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые был продемонстрирован выполненный на ее основе зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна", способный эффективно уничтожать различные воздушные цели на дальности до 10 000 метров и высотах до 5000 метров в любое время суток.

Ранее этот необитаемый боевой модуль ЗРК устанавливали на легкий бронированный транспортер МТ-ЛБ, который значительно уступает унифицированному курганскому шасси.

У "Мотолыги", как ее называют в войсках, значительно меньшая грузоподъемность - всего 2 500 кг против 6 600 кг у БМП-3.

Фото: Alex Beltyukov/ Wikimedia.org
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Хуже и подвижность: машина весом 9 700 кг может разгоняться по шоссе до 61,5 км/ч и до 6 км/ч по воде. При этом в последнем случае движение осуществляется за счет перематывания гусениц.

Двенадцатитонный конкурент способен двигаться уже со скоростью до 70 км/ч по дорогам и, благодаря мощным водометам, до 10 км/ч во время преодолении водных преград.

На новейшем варианте "Сосны" экипаж получил современные приборы ночного и дневного наблюдения. В качестве дополнительного вооружения используется 7,62-мм курсовой пулемет ПКТМ. Также имеется современная система защиты от оружия массового поражения.

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