Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей

Американская компания Neuralink представила в Сан-Франциско нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам. Ноу-хау широкой аудитории презентовал миллиардер и изобретатель Илон Маск.

Чип для считывания мыслей, как окрестили его СМИ, представляет собой так называемые "нити" с электродами. Их толщина всего - четверть человеческого волоса. Имплантированные в мозг парализованного человека "нити" будут передавать мысли на миниатюрное устройство, расположенное за ухом, а оттуда на компьютер или телефон. Таким образом, как надеются разработчики, беспомощный человек сможет писать текстовые сообщения и листать сайты в интернете.

Вживлять "нити" будет специальный нейрохирургический робот. Для этого ему придется просверлить в черепе пациента четыре 8-миллиметровых отверстия, через которые нейроинтерфейсы будут "подключены" к мозгу пациента.

Разработчики также сообщили, что провели 19 опытов на лабораторных крысах, с успешным результатом 87 процентов. Одну из подопытных крыс с usb-c-портом на голове показали на презентации.

Компания намерена получить разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы начать тестирование на добровольцах.