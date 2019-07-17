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17.07.2019 16:22

Как пережить лето без отпуска

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе лето перешагнуло экватор. Кто-то уже сходил в отпуск, кто-то отдыхает сейчас и дразнит коллег по работе фотографиями в Instagram, а кому-то это еще предстоит. Но есть и те, кто летом по какой-то причине отдыхать не будет. Специалисты рассказали о том, как пережить этот период.

В частности, рекомендуется сменить картинку перед глазами. Для того, чтобы перезагрузиться, необязательно ехать куда-то далеко - можно, например, на выходные съездить в другой город. Другой совет - составление списка из двадцати желаний и выполнение пунктов из него. По словам психолога Ольги Твардовской, которую цитирует "Вечерняя Москва", надо вспомнить, какие приятные дела вы давно откладывали, и подкорректировать их. А затем - по мере выполнения этих дел ставить галочки в списке.

Фото: Photoxpress.
Как "отбыть на каникулы" так, чтобы было куда вернуться

Чтобы настроение было хорошим, надо чаще гулять на свежем воздухе, ходить пешком и стараться реже пользоваться общественным транспортом. Это нужно и для хорошего самочувствия. Например, если есть такая возможность, на работу можно приехать на самокате.

Что касается зависти по отношению к отдыхающим коллегам, то специалисты рекомендуют посмотреть на ситуацию с другой стороны. Да, вы не можете почувствовать запах моря, как ваш знакомый, но он, в свою очередь, не может почувствовать запах цветов из соседнего парка. Зацикливание на море не позволит насладиться тем, что находится рядом.

Бывают ситуации, когда отсутствие опыта плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека. По словам руководителя Центра рациональной психологии Михаила Хорса, надо найти позитивные моменты в том, что нет отпуска. Например, появится возможность продвинуться по карьерной лестнице, накопить денег - а это, в свою очередь, позволит устроить себе отдых в будущем.

Важно также высыпаться - во время сна вырабатывается гормон, который отвечает за хорошее настроение.

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