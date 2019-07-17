Китай изучает возможность создания системы персонального банкротства

Китай изучит вопрос о создании системы персонального банкротства, уделяя основное внимание решению проблемы солидарной ответственности и долгов физических лиц, возникающих в результате банкротства, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Будет обозначено, что обязательства физического лица, связанные с производственной и эксплуатационной деятельностью, могут быть в разумных пределах сняты в соответствии с законом. Постепенно планируется продвигать создание системы списания приемлемых долгов физических лиц.