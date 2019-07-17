Летающий танк: Минобороны раскрыло секрет живучести легендарного Ил-2

Любопытные подробности создания брони для Ил-2 опубликовало Минобороны.

Статья под названием "Активная броня для "Черной смерти" вышла в ведомственном издании Минобороны РФ "Красная звезда".

Штурмовик Ил-2 - одна из легенд Великой Отечественной войны. Он наводил ужас на врага, за что и был прозван "черной смертью". Но вряд ли бы этот самолет добился могущества в воздухе, если бы не его уникальная броня.

Автор Виталий Мороз обратился к архивным документам, которые позволяют понять, каких трудов стоило советским ученым создать "летающий танк".

С проблемой незащищенности истребителей советские пилоты столкнулись еще во время Испанской войны. В боях с "мессершмиттами" они несли серьезные потери. И тогда летчик-интернационалист Павел Шустов проявил смекалку. Он вырезал из борта поврежденного бронекатера что-то вроде спинки, и разместил ее за пилотским креслом.

Идея понравилась главкому, и вскоре был налажен серийный выпуск бронеспинок. От свинцовых пуль они защищала хорошо, но вот бронебойные их просто разносили. Как ни парадоксально, но сверхпрочная сталь оказалась хрупкой. Выяснив это, ученые-металловеды Сергей Кишкин и Николай Скляров взялись за создание нового типа авиационной брони. По их задумке, она должна была совместить в себе твердость и пластичность.

Так появилась гетерогенная броня, состоящая из двух слоев. Ее лицевая сторона по прочности была близка к сердечнику бронебойной пули. А тыльная часть имела пластические свойства.

Вскоре разработку оценили на самом верху и более того, дали ей название. Вот, что писал об этом Николай Скляров: "…Информация об экранированной броне вызвала интерес у И.В. Сталина, сразу понявшего ее основную идею - разрушение снаряда одним из элементов бронепреграды - и спросившего: "Вы за активную броню?" Так термин "активная броня" был произнесен впервые. Ранее никто не находил столь содержательного и удачного термина, вошедшего в повседневную практику разработчиков брони. И ныне все пользуются им, не подозревая, что его автором был И.В. Сталин".

Но если истребителю бронеспинки было достаточно, то штурмовику требовался другой уровень защиты. Ведь его обстреливают не только в воздухе, но с земли. Но как сделать бронированный самолет, не ухудшив его летные характеристики?

За эту непростую задачу взялся Сергей Ильюшин попросил. А чтобы целиком посвятить себя проекту он даже попросил у Сталина освободить его от должности начальника Главного управления авиационной промышленности.

В статье приводится фрагмент его письма вождю: "…сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы. Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение нескольких месяцев велась работа над разрешением этой трудной проблемы, результатом которой явился проект бронированного самолета - штурмовика…Для осуществления этого выдающегося эксперимента, который неизмеримо повысит наступательные способности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные удары врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить меня от должности начальника главка…"

Раньше конструкторы предлагали внедрять бронированные элементы в готовую конструкцию самолета, но Ильюшин избрал иной, революционный метод - включить бронекорпус в силовую схему. Все авиаторы почитали этот проект нереальным, называли его авантюрой, жаловались Сталину, но у конструктора хватило закалки довести дело до конца.

А уж какая закалка в буквальном смысле требовалась броне! Изготавливать ее требовалось методом штамповки нагретого металла. Затем закаливать путем охлаждения. Однако если процесс охлаждения затянуть сталь не получится достаточно прочной. Температуру металла специалист может определить на глаз: при 900-1050 градусах - он оранжевый, при 730-800 - темно-вишневый, при 530-580 - темно-коричневый. Почерневшую плиту ни один специалист штамповать не возьмется. Это крайне опасно - она просто может взорваться. Но именно Но для брони нового штурмовика требовалась именно "черная" штамповкаю Метод разработали Кишкин и Скляров. В 1942 году оба ученых были награждены Сталинской премией.

Справка "РГ"

Штурмовик Ил-2 - самый массовый боевой самолет в истории авиации. За годы Великой Отечественной войны было выпущено 36 тысяч самолетов.

Вооружен двумя 23-миллимитровыми пушками (в противотанковой версией 37 мм), парой пулеметов, авиабомбами и пулеметом УБТ калибра 12,7 миллиметров.