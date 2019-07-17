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17.07.2019,  
17:19
Текст:  Руслан Мельников

Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24

Фото: Василий Батанов / РИА Новости Фото: Василий Батанов / РИА Новости
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.

Об этом рассказал ТАСС летчик-испытатель Александр Чередниченко.

По его словам, вооружение и летно-технические характеристики корабельного бронированного вертолета не хуже, чем у Ми-24В. Ка-29 может иметь на вооружении неуправляемые авиационные ракеты С-5, современные С-8 или нести универсальные пушечные контейнеры с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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"Максимальная скорость у него - до 310 км/ч. На скорости 270-290 км/ч без всякой тряски очень хорошо идет. Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24", - приводит агентство слова летчика-испытателя.

Александр Чередниченко также обращает внимание на тот факт, что на Ка-29 разрешены крены плюс-минус 60 градусов и тангажи - плюс-минус 30 градусов.

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