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17.07.2019,  
10:36
Текст:  Антон Валагин

НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org

В опубликованном докладе Парламентской ассамблеи НАТО указаны места хранения ядерного оружия США в Европе. Документ был удален с сайта альянса, но его копии уже разошлись по Сети, пишет The Washington Post.

Фото: Alex Beltyukov/ Wikimedia.org
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Автор доклада, представитель Комитета по безопасности и обороне ПА НАТО Джозеф Рей заявил, что информация взята из открытых источников. Журналисты европейских газет согласны с ним, их статьи вышли под заголовками "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие" (De Morgen).

Согласно документу НАТО, США разместили 150 тактических ядерных бомб на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О присутствии ядерного оружия свидетельствуют регулярные рейсы в Европу военно-транспортных самолетов США C-17 Globemaster III четвертой эскадрильи ВВС США с авиабазы Маккорд - это подразделение  занимается перевозкой ядерных боеприпасов, - а также учения Steadfast Noon, на которых отрабатываются атомные бомбардировки.

Стоит отметить, что информация у канадца устаревшая. После охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой США вывезли атомные бомбы с авиабазы Инджирлик и разместили их, предположительно, в Румынии. 

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