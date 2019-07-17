Огнеметный беспилотник показали на видео

Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео. Он способен извергать струю пламени на цели, расположенные на расстоянии свыше 7,5 метра, в течение 100 секунд, пишет Task&Purpose.

Огнеметный дрон приспособлен практически для любых условий работы, он одинаково эффективен в холод и в жару. Грузоподъемность машины – 2,3 кг, БПЛА использует систему плазменного зажигания. Для того, чтобы извергать пламя на 7,5 метра в течение 100 секунд, ему потребуется 1 галлон топлива (3,7 литра). При этом беспилотник обеспечивает передачу картинки в режиме реального времени.

Производитель утверждает, что дрон был разработан для нужд сельского хозяйства, однако не исключено, что его возможности пригодятся и в других отраслях.