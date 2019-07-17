"Она сердится": первый российский интерактивный триллер

Релиз первого российского интерактивного триллера прошел как-то незаметно, можно сказать, тихой сапой. Фильм "Она сердится" режиссера Евгения Пузыревского ("Мама всегда рядом") доступен для скачивания пока исключительно на платформе Steam. Публика там специфическая - геймеры в основном. Поэтому на YouTube уже полно видеороликов, в которых разные люди смотрят его и зачем-то комментируют. Тогда как другие люди смотрят, как те, первые, смотрят и комментируют, и тоже комментируют. В удивительное время живем.

Интерактивное кино - изобретение далеко не новое, но до сих пор никто толком не придумал, что с ним делать. Оно прекрасно поладило с игровой индустрией, и союз их регулярно приносит мясистые плоды, а вот в чистом виде его представители встречаются изредка и в порядке эксперимента. Или выпендрежа. Потому что, во-первых, снять полнометражное интерактивное кино - это как снять десять (а лучше - больше) обычных полнометражных фильмов, незначительно друг от друга отличающихся. А во-вторых, в кинотеатры на интерактивное кино никто в здравом уме не пойдет, поскольку там оно становится таким видом извращения, от которого получить удовольствие еще сложнее, чем от киноэкспериментов c VR.

Но отдельным энтузиастам нет покоя, и некоторые попытки приносят вполне удовлетворительный результат. Создателям сериала "Черное зеркало" удалось вполне удачно подружить механику интерактивного кино со своей концепцией. Компания-разработчик Wales Interactive при содействии сценариста Майкла Роберта Джонсона ("Шерлок Холмс" Гая Ричи, незаслуженно растоптанный критиками "Немой" Данкана Джонса) сделала бодрый криминальный триллер Late Shift - пример того, как интерактивное кино хотели перенести на большой экран (вышло предсказуемо так себе). Стивен Содерберг, большой любитель что-нибудь необычное забабахать, превратил сериал в мобильное приложение. Есть и другие примеры - впрочем, их не так уж много. Особенно тех, что остались в массовой памяти.

"Она сердится" ничего такого сверхоригинального не предлагает. Формально это короткометражная лента - длится она в районе 35 минут, но велика вероятность, что с первого раза вы ничего не поймете. Желательно увидеть хотя бы две из четырех предусмотренных - в диапазоне от счастливой до совсем не счастливой - концовок, чтобы все встало на свои места.

В ночном клубе происходит убийство. Убитый - охранник с карандашом в ухе. Лежащий на полу или подвешенный - это ваш первый выбор. Собственно, выбирать нужно как раз за убийцу, от места своего первого преступления следующего по узким коридорам куда-то и оставляющего за собой след из бездыханных тел (их количество опять-таки зависит от вас) и разных подозрительных предметов. Параллельно развивается детективная линия: красивая девушка-сыщик с молчаливым напарником, а также хозяин заведения с двумя мордоворотами-охранниками идут за убийцей, чье лицо скрыто капюшоном и козырьком бейсболки, с целью разоблачить его личность и мотивы.

Девушка регулярно проявляет чудеса дедукции, которые далеко не всегда поддаются рациональному осмыслению - определить, как она пришла к тому или иному умозаключению, часто не представляется возможным. Иногда в диалогах всплывают крайне нелепые реплики - впрочем, от этой нелепости пробирает радостный смех ("Вызывай армян! Всех!"). Иными словами, придраться есть к чему. Но тут надо понимать, что "Она сердится" снимали за три копейки, в Белоруссии, в построенных из не пойми чего за четыре дня декорациях, и учитывая сказанное, следует первым делом здесь не недостатки искать, а несомненные достоинства находить. Коих, между прочим, хватает.

35 минут - это, конечно, маловато. Тем более за те деньги, которые просят за продукт. Полнометражная Late Shift стоит примерно столько же. Зато не заскучаешь. И экшна в "Она сердится" гораздо больше - и он гораздо круче, - чем в забугорном богатом аналоге. Если повезет, наткнетесь на ломовейшую разборку в пространстве кухни с участием трех бойцов, скалки, муки, ножей и сковородки. По-джонуиковски брутально и изобретательно. Или назначите какому-то мужику пероральный прием мачете. Да и сюжет, при всех его условностях и натяжках, способен приятно удивить любой из развязок (одна - прямо из "Пилы" как будто) и немало позабавить, если не принимать его чересчур всерьез. Наркотики, предательство, месть, перегоревшие лампочки, невероятные приключения поваров, армяне, опять же. Ух! Трудно остаться разочарованным.