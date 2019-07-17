Очередной, тринадцатый по счету, грузовой самолет с компонентами зенитной ракетной системы С-400 в среду приземлился на турецкой авиабазе Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью информагентству "Интерфакс" заявил: "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году".

В США этого явно не ожидали. Остается одно - дискредитировать российский "Триумф", так называется экспортная версия системы С-400.

Известная аналитическая компания Startfor из США сообщила, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах. Специалисты компании заявили, что условия местности могут снизить боевой потенциал российских систем. По их мнению, в гористой местности комплексы С-400 могут сбить низколетящую крылатую ракету лишь на расстоянии десятков километров.

В связи с этим можно добавить: ни одна западная система ПВО в столь сложных условиях не увидит и не собьет низколетящую крылатую ракету, маневрирующую в ущельях, вообще.

Ранее информагентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция будто бы готова передать зенитно-ракетную систему С-400 в США для изучения. Но и тут фейк чистой воды.

Анкара приложила слишком много усилий, чтобы добиться контракта по С-400, даже понимая, что может подвергнуться санкциям со стороны Вашингтона. И сдача "Триумфа" американцам станет серьезнейшей репутационной потерей для Турции.

Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, завершится уже в этом году

Возможно, американские военные получат какой-то доступ к С-400, так как Турция - член НАТО. Но это, по мнению специалистов "Алмаз-Антея" - разработчика "Триумфа", ничего им не даст. Пока за океаном будут пытаться разобраться в алгоритмах работы зенитно-ракетной системы, российские разработчики уйдут далеко вперед.

К тому же у нас настолько разные по сравнению с США подходы в идеологии проектирования зенитно-ракетных систем большой дальности, что просто копировать американцы их не могут. Так что охота за технологическими секретами С-400 лишена смысла.

Такие сложнейшие и совсем недешевые боевые системы, как С-400, покупают лишь страны, в которых сделку предварительно оценивают очень компетентные эксперты. Для них рекламная мишура, какой бы яркой она ни была, ничего не значит. Они смотрят только на реальные возможности. Так вот, по мнению экспертов-специалистов, в ближайшее десятилетие в мире не появится ракетных противовоздушных систем аналогичных С-400 по мощи и эффективности поражения самых различных летательных аппаратов - самолетов, вертолетов и ракет. Поэтому наш "Триумф" первым купил Китай, сейчас эти системы получает Турция, готовятся поставки в Индию. На очереди еще несколько отнюдь не бедных стран.

Похоже, шум, поднятый США вокруг российско-турецкой ракетной сделки, лишь создал нашим С-400 дополнительную рекламу.