Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов

Московские школы и детские сады расположены ближе к жилым кварталам, чем в Нью-Йорке или Лондоне. Такое заключение сделали аналитики международной компании BCG в рамках исследования "Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса".

Аналитики оценили сбалансированность развития столицы по 24 показателям, а также учли реновацию, развитие метрополитена и запуск Московского центрального кольца.

- Юный житель Москвы в среднем тратит 6,3 минуты на дорогу до своего образовательного учреждения - школы или детского сада. Для сравнения, дорога в школу у маленького лондонца занимает 13,2 минуты, а в Нью-Йорке - 7,5 минут, - говорится в исследовании. - Среди лидеров по пешеходной доступности школ как районы Центрального округа - Арбат, Хамовники, Таганский, так и более отдаленные: Коптево, Орехово-Борисово Южное, Ломоносовский, Зябликово, Старое Крюково.

Что касается детских садов, то, по данным аналитиков, среднее время пути пешком до ближайшего детского сада в Москве составит 5,7 минуты. Родителям Нью-Йорка, чтобы отвести ребенка в сад, потребуется 10 минут, а Лондона - уже 23 минуты. С 2012 года лучшая динамика роста шаговой доступности детских садов зафиксирована в Некрасовке, Крылатском, Раменках, Капотне, Косино-Ухтомском.

Кроме того, аналитики отметили, что распределение школ с высоким качеством образования равномерно по территории города. В частности такие учебные заведения расположены в районах Преображенское, Савелки, Хамовники, Марьина Роща, Западное Дегунино, Старое Крюково, Тимирязевский и другие.