Нелегальный хостел обнаружили на северо-западе Москвы

Недалеко от станции метро "Октябрьское поле" в столице нашли незаконный хостел, организованный на самозахваченной территории города. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

По данным пресс-службы, факт самозахвата выявлен в нежилых городских помещениях по адресу улица Маршала Вершинина, дом 8, корпус 2. При этом помещения не передавались в аренду юридическим и физическим лицам и использовались без документов.

- На городских площадях незаконно организован и функционирует хостел. Комнаты в помещении обустроены под гостиничные номера, на входе расположен ресепшн, размещена информация о цене проживания в хостеле. Забронировать номер можно онлайн, подробная информация доступна в сети интернет. Оснований для использования нежилых помещений не имеется. Юридическое лицо и генеральный директор организации привлечены к административной ответственности, применены штрафные санкции", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Нарушителю выдано предписание об освобождении нежилого помещения. В случае неисполнения предписания, будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении. К слову, в хостеле было всего 10 номеров и возможность ускоренной регистрации заезда и выезда, максимальная стоимость койко-места составляла 600 рублей в день.