Осадки продолжатся сегодня в столице

В столичном регионе сегодня чаще будут лить дожди, чем просто хмуриться небо, а усилит ощущение непогоды сильный ветер. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха сегодня едва сможет достигнуть отметки +22 градуса, при этом в вечерние часы до осенних параметров остыть воздуху не дадут атмосферные фронты, поэтому столбик термометра не опустится ниже отметки +16. Атмосферное давление будет колебаться, но в середине дня оно приблизится к норме. Наиболее сильные осадки с грозой ждут метеорологи в утренние и дневные часы на западе города и области. В среднем выпасть за сутки среды сможет до 15-20 процентов месячной нормы осадков. Напомним, что для июля в Москве норма составляет 94 мм.

Ветер в порывах может достигать скорости 15-17 м/с.

Кстати: наиболее жарким 17 июля было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +35 градусов. А в 1914 году термометры показали +6,5 градуса.