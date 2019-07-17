Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

Перед выборами в Мосгордуму программисты и эксперты в области кибербезопасности смогут протестировать систему электронного голосования.

Как уже писала "РГ", именно на этих выборах впервые протестируют новый сервис, позволяющий голосовать за депутатов из любой точки мира. Это пока эксперимент, количество потенциальных избирателей, для которых функция окажется доступна, будет невелико. Тем не менее, организаторы решили подвергнуть систему всесторонней проверке.

С сегодняшнего дня "испытатели" могут заявить о своем желании участвовать в тесте, отправив письмо на почту support-vybory@mos.ru. В ответ пришлют логин и пароль от системы. "Народные хакеры" попробуют взломать систему. Эта акция поможет организаторам выявить слабые места сервиса и усовершенствовать его ко дню выборов.