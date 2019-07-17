В Москве музеефицируют фундамент церкви Николая Чудотворца на Ильинке

До конца года на Ильинке горожане смогут увидеть место, где до 1933 года стояла церковь Николая Чудотворца "Большой Крест". Об этом сообщает департамент культурного наследия Москвы.

По данным департамента, во время проведения благоустройства улицы Ильинки московские археологи нашли фундамент церкви Николая Чудотворца или более известного в народе как Никола "Большой Крест". Находку обнаружили в районе дома 21. Теперь в этом месте появится музеефикация, которая будет обозначать контуры церкви.

- Фундамент церкви Николы "Большой Крест" сохранился на глубине более полуметра, поэтому решено их законсервировать, только обозначив местоположение храма сигнациями, - рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. - Это вид музеефикации, при котором специальным камнем обозначается контур фундаментов храма. Данное решение наиболее оптимально, поскольку для создания сигнаций не придется менять ландшафт, а также проводить дополнительные масштабные разрытия, которые могут негативно повлиять на ближайшие здания.

По словам Кондрашева, сейчас специалисты-археологи разрабатывают проект музеефикации, после его согласования с Москомнаследием начнутся сами работы. Ожидается, что до конца года эти работы завершатся.

К слову, помимо фундамента были обнаружены фрагменты надгробий и человеческих останков, ведь на этом месте рядом с церковью было кладбище. Все останки уже перезахоронены.

Кстати

Впервые церковь на этом месте упоминается в летописях с первой четверти XVI века. Новое здание храма, ставшее одним из лучших образцов московского зодчества конца XVII века, было построено в 1680-1688 годах на средства архангельских купцов Филатьевых. Особенностью церкви был расположенный в ней деревянный крест, высотой более двух метров. Именно за этот крест церковь и получила в народе свое название Никола "Большой крест". В 1933 году церковь снесли.