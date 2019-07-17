Жюри начало оценивать сады "Цветочного джема" в центре Москвы

Председатель жюри международного конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем" Энди Стеджен посетил пять выставочных садов в центре столицы. В целом увиденное произвело сильное впечатление на искушенного эксперта, пишет "Вечерняя Москва".

"Выбрана интересная модель воплощения задумок ландшафтных дизайнеров: вначале идет плоское изображение, затем на местности появляется объем, а уже потом время как четвертый элемент модели решает, каким будет тот или иной сад", - рассказал Стеджен, осмотрев сады на Новом и Старом Арбате.

Он отметил, что фестиваль несет большую практическую пользу: ведь зрители могут перенять многие идеи профессионалов и реализовать их, например, на своей даче или во дворе дома.

Напомним, что фестиваль ландшафтного дизайна начался 20 июня и продлится до 8 сентября. В нем приняли участие мастера из 11 стран мира.